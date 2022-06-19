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Греція почала пробне прокачування азербайджанського газу до Болгарії

Фото: газопровід між Болгарією і Грецією (apa.az)
Автор: Сергей Новиков

Греція здійснила пробний запуск другого газопроводу для прокачування газу до Болгарії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на bnr.bg.

Повідомляється, що сьогодні почалося пробне перекачування азербайджанського газу з Греції до Болгарії по трубопроводу Комотіні - Стара Загора, тестова робота триватиме до кінця місяця.

Очікується, що з 1 липня 2022 року почнуться поставки погодженого обсягу в 1 млрд кубометрів.

Зазначимо, трубопровід в Комотіні і термінал під Александруполісом дозволять Болгарії та країнам регіону отримувати газ з Південного газового коридору.

Нагадаємо, у квітні російський "Газпром" заявив про припинення поставок газу до Болгарії після того, як болгарська сторона відмовилася оплачувати поставки на його умовах.

Греція відразу пообіцяла допомогти Болгарії з газом, пізніше Софія домовилася про покупку американського газу дешевше, ніж у "Газпрому".

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БолгарияГреціяГаз