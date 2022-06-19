Греція почала пробне прокачування азербайджанського газу до Болгарії

Греція здійснила пробний запуск другого газопроводу для прокачування газу до Болгарії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на bnr.bg .

Повідомляється, що сьогодні почалося пробне перекачування азербайджанського газу з Греції до Болгарії по трубопроводу Комотіні - Стара Загора, тестова робота триватиме до кінця місяця.

Очікується, що з 1 липня 2022 року почнуться поставки погодженого обсягу в 1 млрд кубометрів.

Зазначимо, трубопровід в Комотіні і термінал під Александруполісом дозволять Болгарії та країнам регіону отримувати газ з Південного газового коридору.