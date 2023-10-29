Греція може створити морський гуманітарний коридор для Гази - ЗМІ

Греція може створити гуманітарний морський коридор для транспортування товарів першої необхідності в Сектор Гази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Protothema .

Грецький уряд обговорює створення гуманітарного коридору з безпосередньо зацікавленими сторонами, а також з європейськими партнерами та міжнародними організаціями.

За даними видання, про роль Кіпру як бази для міжнародного гуманітарного коридору для Гази заявив у Брюсселі після саміту ЄС президент Франції Еммануель Макрон, підкресливши, що Греція також матиме свою роль у цьому проєкті.

Французький президент, який неодноразово в останні дні говорив про необхідність ініціатив щодо запобігання гуманітарної кризи, повідомив, що готується гуманітарна коаліція кількох європейських країн, зокрема Кіпру, який буде служити авіабазою для цього "морського гуманітарного коридору".

Війна в Ізраїлі

7 жовтня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Після цього Ізраїль розпочав операцію проти терористів. Її наступним етапом може стати наземна операція у Секторі Газа.

Пізніше Ізраїль пообіцяв знищити терористичне угруповання ХАМАС, яке править сектором Газа, на помсту за найсмертельніший напад на єврейське громадянське населення з часів Голокосту.

Ізраїль заявив, що не буде жодного гуманітарного прориву в облозі сектора Газа доти, доки всі заручники, захоплені ХАМАСом, не будуть звільнені.

Вже сьогодні стало відомо, що Ізраїль відновив роботу другого з трьох водопроводів, якими здійснюється водопостачання Сектору Гази.

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