Греція ліквідувала мережу зловмисників, які планували теракти, - ЗМІ

Грецька поліція разом з Національною розвідувальною службою ліквідувала мережу терористів. Вони готували удари по окремих цілях на території Греції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на in.gr.

Як зазначає видання, на основі інформації, що зібрала розвідка, було проведено кілька операцій з ліквідації мережі терористів.

Зокрема правоохоронці затримали двох іноземців, які керували підготовкою до терактів у країні за кордоном. Їхні дії могли спричинити загибель невинних людей та підірвати почуття безпеки всередині країни, додають журналісти.

У виданні уточнюють, що для організації терактів уже вибрали ціль, провели розвідку місцевості та склали план. Організатори шукали виконавців ударів.

Сьогодні, 28 березня, проти затриманих підозрюваних порушили кримінальну справу.