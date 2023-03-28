ua ru
Вт, 28 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Греция ликвидировала сеть злоумышленников, которые планировали теракты, - СМИ

Новина українською →
Вторник 28 марта 2023 18:05
Греция ликвидировала сеть злоумышленников, которые планировали теракты, - СМИ Фото: Греция ликвидировала сеть злоумышленников, которые планировали теракты (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Греческая полиция совместно с Национальной разведывательной службой ликвидировала сеть террористов. Они готовили удары по отдельным целям на территории Греции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на in.gr.

Как отмечает издание, на основе информации, которая собрала разведка, были проведены несколько операций по ликвидации сети террористов.

В частности, правоохранители задержали двух иностранцев, которые руководили подготовкой к терактам в стране за границей. Их действия могли вызвать гибель невинных людей и подорвать чувство безопасности внутри страны, добавляют журналисты.

В издании уточняют, что для организации терактов уже выбрали цель, провели разведку местности и составили план. Организаторы занимались поиском исполнителей ударов.

Сегодня, 28 марта, против задержанных подозреваемых возбудили уголовное дело.

Напомним, ранее стало известно, что боевики в Пакистане совершили теракт - они напали на офис начальника полиции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Греция Теракт
NEWS
В восьми областях Украины значительные обесточивания из-за непогоды и повреждения сетей
В восьми областях Украины значительные обесточивания из-за непогоды и повреждения сетей
DAILY
В шаге от фронта. Как города вблизи Бахмута живут под вражеским огнем
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина В шаге от фронта. Как города вблизи Бахмута живут под вражеским огнем