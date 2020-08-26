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Греція, Кіпр, Італія та Франція почали військові навчання в Середземному морі

Середа 26 серпня 2020 12:35
Греція, Кіпр, Італія та Франція почали військові навчання в Середземному морі
Фото: військові навчання в Середземному морі (ekathimerini.com)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 26 серпня, Греція, Кіпр, Італія та Франція розпочали військові навчання, які триватимуть до 28 серпня. Таке співробітництво чотирьох країн було узгоджено задля подолання зростаючої напруженості в Середземному морі.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, військові навчання, які отримали назву Eunomia, проходять на півдні від острова Крит. Раніше три французькі винищувачі Rafael і три грецьких літака F-16 прибули на авіабазу Андреаса Папандреу в Пафосі в очікуванні повітряних навчань.

Нагадаємо, нещодавні спроби Туреччини провести дослідження у Східному Середземномор’ї поблизу острова Кастеллорізо призвели до значної напруги у стосунках з Грецією, яка вважає, що зона поблизу острова Кастеллорізо, де Туреччина хоче здійснювати дослідження, входить до її континентального шельфу.

Туреччина називає претензії Греції необґрунтованими та збирається продовжити дослідження. Після цього грецька сторона оголосила, що приводить армію у підвищену бойову готовність та анонсувала військові навчання із залученням флоту та авіації.

Крім того, Греція висловила демарш Туреччині через дослідження біля їхнього острова.

Також грецька сторона заявила про готовність до війни з Туреччиною через нафту.

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