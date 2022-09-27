Греція ініціювала створення фонду ЄС, який допоможе знизити ціни на газ

Греція запропонувала створити багатомільярдний європейський фонд, щоб знизити ціни на газ для домогосподарств та підприємств, а також допомогти Європі відмовитись від російського газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У листі, адресованому віце-президенту Єврокомісії Франсу Тіммермансу та комісару ЄС з енергетики Кадрі Сімсон, міністр енергетики Греції Костас Скрекас запропонував запровадити спеціальний збір у розмірі 10 євро за мегават-годину на газ, що споживається виробниками електроенергії.

Загальний річний прибуток у розмірі близько 9 мільярдів євро допоможе Європі отримати дешевий кредит у розмірі близько 80 мільярдів євро від Європейського інвестиційного банку для створення спеціального фонду.

Фонд допоможе енергетичним компаніям, які борються з високими витратами, забезпечити постачання альтернативного палива замість російського газу, вразливим домогосподарствам, а також малим та середнім фірмам.

З вересня минулого року Греція витратила понад 9 мільярдів євро на субсидії на електроенергію та інші заходи, щоб допомогти своїм споживачам та підприємствам оплачувати рахунки за електроенергію та газ.