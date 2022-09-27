ua ru
Вт, 27 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Греція ініціювала створення фонду ЄС, який допоможе знизити ціни на газ

Новость на русском →
Афіни, Вівторок 27 вересня 2022 18:59
Греція ініціювала створення фонду ЄС, який допоможе знизити ціни на газ Фото: Греція запропонувала створити фонд ЄС для зниження цін на газ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Греція запропонувала створити багатомільярдний європейський фонд, щоб знизити ціни на газ для домогосподарств та підприємств, а також допомогти Європі відмовитись від російського газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У листі, адресованому віце-президенту Єврокомісії Франсу Тіммермансу та комісару ЄС з енергетики Кадрі Сімсон, міністр енергетики Греції Костас Скрекас запропонував запровадити спеціальний збір у розмірі 10 євро за мегават-годину на газ, що споживається виробниками електроенергії.

Загальний річний прибуток у розмірі близько 9 мільярдів євро допоможе Європі отримати дешевий кредит у розмірі близько 80 мільярдів євро від Європейського інвестиційного банку для створення спеціального фонду.

Фонд допоможе енергетичним компаніям, які борються з високими витратами, забезпечити постачання альтернативного палива замість російського газу, вразливим домогосподарствам, а також малим та середнім фірмам.

З вересня минулого року Греція витратила понад 9 мільярдів євро на субсидії на електроенергію та інші заходи, щоб допомогти своїм споживачам та підприємствам оплачувати рахунки за електроенергію та газ.

Нагадаємо, що газові сховища Німеччини 27 вересня заповнені на 91,32% від місткості. Федеральне мережеве агентство повідомило про зростання в порівнянні з 91,02%, про які повідомлялося днем раніше.

Також ми писали, що морське управління Швеції випустило попередження про два витоки в трубопроводі "Північний потік-1" невдовзі після того, як 26 вересня було виявлено витік на трубопроводі "Північний потік-2", що спонукало Данію обмежити судноплавство в радіусі п'яти морських миль.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Греція Ціна на газ
NEWS
Чому курс долара все ще зростає: аналітик вказав на психологічні чинники
Чому курс долара все ще зростає: аналітик вказав на психологічні чинники
DAILY
Сергій Грабський: Мобілізація в Росії не вплине на подальший перебіг війни
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Грабський: Мобілізація в Росії не вплине на подальший перебіг війни