Греция инициировала создание фонда ЕС, который поможет снизить цены на газ

Греция предложила создать многомиллиардный европейский фонд, чтобы снизить цены на газ для домохозяйств и предприятий, а также помочь Европе отказаться от российского газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В письме, адресованном вице-президенту Еврокомиссии Франсу Тиммермансу и комиссару ЕС по энергетике Кадри Симсон, министр энергетики Греции Костас Скрекас предложил ввести специальный сбор в размере 10 евро за мегаватт-час на газ, потребляемый производителями электроэнергии.

Общий годовой доход в размере около 9 миллиардов евро поможет Европе получить дешевый кредит в размере около 80 миллиардов евро от Европейского инвестиционного банка для создания специального фонда.

Фонд поможет энергетическим компаниям, борющимся с высокими затратами, обеспечить поставки альтернативного топлива взамен российского газа, уязвимым домохозяйствам, а также малым и средним фирмам.

С сентября прошлого года Греция потратила более 9 миллиардов евро на субсидии на электроэнергию и другие меры, чтобы помочь своим потребителям и предприятиям оплачивать счета за электроэнергию и газ.