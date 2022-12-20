Греція і Туреччина провели таємні переговори на тлі загострення відносин

Минулого тижня в Брюсселі пройшли таємні переговори між Грецією та Туреччиною за посередництва Німеччини.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на грецьку службу DW.
Видання зазначає, що інформацію в понеділок підтвердив речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт.
"Я можу підтвердити, що така зустріч відбулася, але зміст подібних переговорів є конфіденційним і в цьому є сенс. Прем'єр-міністр Греції та президент Туреччини дуже позитивно відповіли на запит Німеччини щодо доцільності проведення такої зустрічі. Тож зустріч відбулася і очікуються інші подібні контакти", - сказав він.
Він також зазначив, що поки що не йдеться про постійне посередництво між країнами, але подальші контакти між ними очікуються.
Нагадаємо, раніше Ердоган під час свого виступу в місті Самсун розповів, що Туреччина виробляє власні балістичні ракети. "Звичайно, це виробництво лякає греків. Коли ви кажете "Тайфун", греки лякаються і кажуть: "Вона вдарить по Афінах". Ну, звичайно, вдарить... Якщо ви не заспокоїтеся, якщо ви спробуєте купити щось (для озброєння) звідси і звідти, від Америки до островів", - заявив він.
У Греції заявили, що вважають загрози вдарити ракетами по Афінах на кшталт "північнокорейським настроям".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.