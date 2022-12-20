Греция и Турция провели тайные переговоры на фоне обострения отношений

На прошлой неделе в Брюсселе прошли тайные переговоры между Грецией и Турцией при посредничестве Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на греческую службу DW.

Издание отмечает, что информацию в понедельник подтвердил представитель федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт. "Я могу подтвердить, что такая встреча состоялась, но содержание подобных переговоров конфиденциально и в этом есть смысл. Премьер-министр Греции и президент Турции очень положительно ответили на запрос Германии относительно целесообразности проведения такой встречи. Поэтому встреча состоялась и ожидаются другие подобные контакты", - сказал он. Он также отметил, что пока речь не идет о постоянном посредничестве между странами, но дальнейшие контакты между ними ожидаются.