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Греция и Турция провели тайные переговоры на фоне обострения отношений

Фото: Греция и Турция провели тайные переговоры (коллаж, РБК-Украина)
Автор: Антон Малиновский

На прошлой неделе в Брюсселе прошли тайные переговоры между Грецией и Турцией при посредничестве Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на греческую службу DW.

Издание отмечает, что информацию в понедельник подтвердил представитель федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт.

"Я могу подтвердить, что такая встреча состоялась, но содержание подобных переговоров конфиденциально и в этом есть смысл. Премьер-министр Греции и президент Турции очень положительно ответили на запрос Германии относительно целесообразности проведения такой встречи. Поэтому встреча состоялась и ожидаются другие подобные контакты", - сказал он.

Он также отметил, что пока речь не идет о постоянном посредничестве между странами, но дальнейшие контакты между ними ожидаются.

Напомним, ранее Эрдоган во время своего выступления в городе Самсун рассказал, что Турция производит собственные баллистические ракеты. "Конечно, это производство пугает греков. Когда вы говорите "Тайфун", греки пугаются и говорят: "Она ударит по Афинам". Ну, конечно, ударит... Если вы не успокоитесь, если вы попытаетесь купить что-нибудь (для вооружения) отсюда и оттуда, от Америки до островов", - заявил он.

В Греции заявили, что считают угрозы ударить ракетами по Афинам типа "северокорейских настроений".

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