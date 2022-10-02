Греція готова до комплексних переговорів із Туреччиною: названо умову

"Туреччина сама обирає, чи піде вона на такий діалог, чи ні, але основним компонентом має бути деескалація", - заявив Дендіас.

Глава МЗС також заявив, що відповідальність за ескалацію повністю лежить на владі Туреччини, тому і ініціювати деескалацію мають вони. Він також звинуватив Анкару у посиленні провокацій із риторикою хибних та юридично необґрунтованих претензій.

За його словами, в останні місяці Туреччина різко збільшила кількість порушень повітряного простору Греції, додавши, що її поведінка, схоже, є "ревізіоністським наративом", який вона послідовно просуває.

Конфлікт між Грецією та Туреччиною

Нагадаємо, що у 80-ті та 90-ті країни були близькі до збройного конфлікту: суперечки між ними стосувалися родовищ вуглеводнів та статусу грецьких островів. Останніми роками розбіжності знову загострилися.

Нещодавно Реджеп Тайїп Ердоган, президент Туреччини, пригрозив Греції, що його солдати можуть "нагрянути вночі". Раніше Анкара звинуватила Афіни в обстрілі вантажного судна.

Суть конфлікту між Грецією і Туреччиною полягає в тому, що остання звинувачує Грецію в порушенні Лозанського (1923) і Паризького (1947) договорів і мілітаризації островів. Анкара наполягає на тому, що Афіни таким чином втрачають суверенітет над ними, а грецька сторона наголошує на тому, що захищається, оскільки Туреччина тримає на західному узбережжі численні десантні катери. При цьому обидві країни заявляють про право видобувати природний газ на родовищах Середземного моря.