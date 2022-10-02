RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Греция готова к комплексным переговорам с Турцией: названо условие

Фото: министр иностранных дел Греции Никос Дендиас (facebook.com/dendiasnikos)
Автор: Константин Широкун

Греция намерена вести конструктивный диалог с Турцией на основе международного права, но ее сосед по Эгейскому морю должен прекратить беспрецедентную эскалацию провокаций.

Об этом заявил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Турция сама выбирает, пойдет она на такой диалог или нет, но основным компонентом должна быть деэскалация", - заявил Дендиас.

Глава МИД также заявил, что ответственность за эскалацию полностью лежит на властях Турции, потому и инициировать деэскалацию должны они. Он также обвинил Анкару в усилении провокаций с риторикой ложных и юридически необоснованных претензий.

По его словам, в последние месяцы Турция резко увеличила количество нарушений воздушного пространства Греции, добавив, что ее поведение, похоже, служит "ревизионистскому нарративу", который она последовательно продвигает.

Конфликт между Грецией и Турцией

Напомним, что в 80-е и 90-е страны были близки к вооруженному конфликту: споры между ними касались месторождений углеводородов и статуса греческих островов. В последние годы разногласия снова обострились.

Не так давно Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции, пригрозил Греции, что его солдаты могут "нагрянуть ночью". Ранее Анкара обвинила Афины в обстреле грузового судна.

Суть конфликта между Грецией и Турцией кроется в том, что последняя обвиняет Грецию в нарушении Лозаннского (1923 год) и Парижского (1947 год) договоров и милитаризации островов. Анкара настаивает на том, что Афины таким образом теряют суверенитет над ними, а греческая сторона подчеркивает, что защищается, так как Турция держит на западном побережье многочисленные десантные катера. При этом обе страны заявляют о праве добывать природный газ на месторождениях в Средиземном море.

Ранее мы писали, что Греция построит 140 км забора вдоль своей сухопутной границы с Турцией. Укрепление из бетона и колючей проволоки должно препятствовать въезду мигрантов в страну.

Также сообщалось, что в ЕС призвали Турцию и Грецию воздержаться от эскалации конфликта. Все разногласия между странами должны быть решены мирным путем.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГрецияТурция