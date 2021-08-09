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Греция все еще борется с лесными пожарами. Премьер страны извинился за неудачи в тушении

Автор: Сергей Пышкин

Масштабные лесные пожары на втором по величине острове Греции уничтожили нетронутые участки леса, сожгли дома,предприятия и вынудили тысячи людей эвакуироваться. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис извинился перед согражданами из-за неудачи в ликвидации огня.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Еkathimerini.

Более чем 20 стран Европы и Ближнего Востока откликнулись на просьбу помочь Греции в тушении пожаров, отправив в страны пожарных, спасателей и рабочую технику. Глава гражданской защиты Хардалиас отметил, что пожарные сейчас делают все возможное.

По словам министра сельского и лесного хозяйства Бекира Пакдемирли, ситуация вокруг лесных пожаров в стране постепенно улучшается.

"Еще слишком рано говорить, что пожары находятся под контролем, но мы приближаемся к этому моменту", - добавил чиновник.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, со своей стороны, извинился перед местными жителями из-за неудачи в тушении пожара.

"Очевидно, что климатический кризис затрагивает всю планету. С пожарами, которые длятся несколько дней. Это объяснение, но не отговорка или алиби. Возможно, мы сделали все, что было возможно для человека, но во многих случаях этого показалось недостаточно в неравной битве с природой", - отметил Мицотакис.

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ГрецияПожар