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Греція все ще бореться з лісовими пожежами. Прем'єр країни вибачився за невдачі в гасінні

Автор: Сергій Пишкін

Масштабні лісові пожежі на другому за величиною острові Греції знищили незаймані ділянки лісу, спалили будинки,підприємства та змусили тисячі людей евакуюватися. Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс вибачився перед співгромадянами через невдачу у ліквідації вогню.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Еkathimerini.

Більше ніж 20 країн Європи та Близького Сходу відгукнулися на прохання Греції допомогти у гасіння пожеж, відправивши до країни пожежників, рятувальників й робочу техніку. Голова цивільного захисту Хардаліас відзначив, що вогнеборці наразі роблять усе можливе.

За словами міністрі сільського та лісового господарства Бекіра Пакдемірлі, ситуація навоколо лісових пожеж у країні поступово покращується.

"Ще занадто рано говорити, що пожежі знаходяться під контролем, але ми наближаємося до цього моменту", - додав посадовець.

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, зі свого боку, вибачився перед місцевими жителями через невдачу у гасінні пожежі.

"Очевидно, що кліматична криза зачіпає всю планету. З пожежами, які тривають кілька днів. Це пояснення, але не відмовка або алібі. Можливо, ми зробили все, що було можливо для людини, але в багатьох випадках цього здалося недостатньо в нерівній битві з природою", - відзначив Міцотакіс.

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ГреціяПожежа