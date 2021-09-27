Греция договорилась с Францией о поставке фрегатов и корветов, - Ekathimerini

Греция договорилась с Францией о поставках военных кораблей для греческого флота. Речь идет о французских фрегатах FDI и корветах типа Gowind.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на греческое издание Ekathimerini .

Ожидается, что о сделке, в которую будет включен пункт о взаимной защите, страны официально объявят во вторник, 28 сентября. Сейчас греческое правительство эту информацию не комментирует.

"Наберитесь терпения", - сказал изданию представитель греческого правительства.

По данным издания, соглашение подпишут министры обороны Греции и Франции. Церемония подписания будет проходить в Париже.