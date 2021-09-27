Греція домовилася з Францією про поставку фрегатів та корветів, - Ekathimerini
Фото: Франція продасть Греції військові кораблі (flickr.com by Patrick)
Греція домовилася з Францією про постачання військових кораблів для грецького флоту. Мова йде про французькі фрегати FDI та корвети типу Gowind.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на грецьке видання Ekathimerini.
Очікується, що про угоду, в яку буде включено пункт про взаємний захист, країни офіційно оголосять у вівторок, 28 вересня. Наразі грецький уряд цю інформацію не коментує.
"Наберіться терпіння", - сказав виданню представник грецького уряду.
За даними видання, угоду підпишуть міністри оборони Греції та Франції. Церемонія підписання відбуватиметься у Парижі.
До цього Греція домовилася про купівлю 24 бойових літаків Rafale у французької компанії Dassault Aviation. Половина цих літаків вже використовувалися.