Греція домовилася з Францією про поставку фрегатів та корветів, - Ekathimerini

Греція домовилася з Францією про постачання військових кораблів для грецького флоту. Мова йде про французькі фрегати FDI та корвети типу Gowind.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на грецьке видання Ekathimerini .

Очікується, що про угоду, в яку буде включено пункт про взаємний захист, країни офіційно оголосять у вівторок, 28 вересня. Наразі грецький уряд цю інформацію не коментує.

"Наберіться терпіння", - сказав виданню представник грецького уряду.

За даними видання, угоду підпишуть міністри оборони Греції та Франції. Церемонія підписання відбуватиметься у Парижі.