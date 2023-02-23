Греція не буде передавати Україні системи С-300, щоб не ослабити оборону, - міністр

Міністра пояснив, що системи С-300 були закуплені Грецією з конкретних причин, і поки вони існують, країна не може передати озброєння.

"Вони були куплені та прибули до Греції так з конкретних причин, і поки ці причини існують, ми не погоджуватимемося на будь-яке послаблення нашої оборонної системи", - сказав Панайотопулос.

При цьому він уточнив, що підтримка російських систем стає дедалі складнішою.

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Leopard 2 через напружені відносини з Туреччиною.

Проте Греція нещодавно передала Україні 20 броньованих машин БМП-1 та боєприпаси.

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