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Греция не будет передавать Украине системы С-300, чтобы не ослабить оборону, - министр

Фото: министр обороны Греции Николаос Панайотопулос (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Греция не будет передавать Украине зенитно-ракетные комплексы С-300, поскольку это может ослабить ее оборону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Греции Николаоса Панайотопулоса в интервью телеканалу ERT.

Министр объяснил, что системы С-300 были закуплены Грецией по конкретным причинам, и пока они существуют, страна не может передать вооружение.

"Они были куплены и прибыли в Грецию так по конкретным причинам, и пока эти причины существуют, мы не будем соглашаться с любым ослаблением нашей оборонной системы", - сказал Панайотопулос.

При этом он уточнил, что поддержка российских систем становится все более сложной.

"

Leopard 2 из-за напряженных отношений с Турцией.

Однако Греция недавно передала Украине 20 бронированных машин БМП-1 и боеприпасы.

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