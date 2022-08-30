UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Греция бросила вызов НАТО и его союзникам, - Эрдоган

Фото: Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что провокационные действия Греции недопустимы и бросают вызов НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu Agency.

"Греция бросила вызов НАТО и ее союзникам, которое началось с нарушения нашего воздушного пространства и продолжилось радиолокационным захватом С-300 наших самолетов", - заявил Эрдоган во время участия на торжественном концерте, посвященном дню победы в войне с греками.

Также Эрдоган сказал, что Турция знает истинные намерения тех, кто использует Грецию. По его словам Греция не является конкурентом Турции ни в политическом, ни в экономическом, ни в военном отношении.

Напомним, что Греция задействовала ракету С-300 для преследования турецких истребителей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТурцияГреция