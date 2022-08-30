Греция бросила вызов НАТО и его союзникам, - Эрдоган

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu Agency .

"Греция бросила вызов НАТО и ее союзникам, которое началось с нарушения нашего воздушного пространства и продолжилось радиолокационным захватом С-300 наших самолетов", - заявил Эрдоган во время участия на торжественном концерте, посвященном дню победы в войне с греками.

Также Эрдоган сказал, что Турция знает истинные намерения тех, кто использует Грецию. По его словам Греция не является конкурентом Турции ни в политическом, ни в экономическом, ни в военном отношении.