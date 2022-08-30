Греція кинула виклик НАТО та його союзникам, - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зазначив, що провокаційні дії Греції є неприпустимими та кидають виклик НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu Agency.
"Греція кинула виклик НАТО та її союзникам, яке почалося з порушення нашого повітряного простору та продовжилося радіолокаційним захопленням С-300 наших літаків", - заявив Ердоган під час участі на урочистому концерті, присвяченому дню перемоги у війні з греками.
Також Ердоган сказав, що Туреччина знає справжні наміри тих, хто використовує Грецію. За його словами Греція не є конкурентом Туреччини ні в політичному, ні в економічному, ні у військовому відношенні.
Нагадаємо, що Греція задіяла ракету С-300 для переслідування турецьких винищувачів.
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