ua ru
Вс, 28 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Греция задействовала ракету С-300 для преследования турецких истребителей, - СМИ

Новина українською →
Анкара, Воскресенье 28 августа 2022 11:46
Греция задействовала ракету С-300 для преследования турецких истребителей, - СМИ Фото: Греция задействовала ракету С-300 для преследования турецких истребителей (flickr.com/my_public_domain_photos)
Автор: Валерия Полищук

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Греции С-300 были задействованы для преследования истребителей F-16 командования ВВС Турции в международном воздушном пространстве в Эгейском и Средиземном морях.

Об этом заявили источники в Министерстве национальной обороны Турции, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Turk.

Инцидент произошел в августе. Дежурные турецкие самолеты подверглись преследованию со стороны системы ПВО С-300, дислоцированной на острове Крит. Радар сопровождения целей и наведения ракет системы С-300 зафиксировал ракету класса "земля-воздух" на турецких F-16, выполняющем разведывательную миссию в 10 тысячах футов к западу от острова Родос.

Издание отмечает, что инцидент не совместим с духом союзничества. Несмотря "враждебный акт", истребители выполнили запланированные задания и благополучно вернулись на базы.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара не планирует вступать в открытый военный конфликт с Грецией, несмотря на разногласия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Турция Греция
NEWS
Украинцы могут получить компенсацию за коммуналку: названы условия
Украинцы могут получить компенсацию за коммуналку: названы условия
DAILY
"У войны нет пола". Зачем нужен воинский учет женщин и как он будет работать
Юлия Акимовакорреспондент "У войны нет пола". Зачем нужен воинский учет женщин и как он будет работать