Греция задействовала ракету С-300 для преследования турецких истребителей, - СМИ

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Греции С-300 были задействованы для преследования истребителей F-16 командования ВВС Турции в международном воздушном пространстве в Эгейском и Средиземном морях.

Об этом заявили источники в Министерстве национальной обороны Турции, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Turk .

Инцидент произошел в августе. Дежурные турецкие самолеты подверглись преследованию со стороны системы ПВО С-300, дислоцированной на острове Крит. Радар сопровождения целей и наведения ракет системы С-300 зафиксировал ракету класса "земля-воздух" на турецких F-16, выполняющем разведывательную миссию в 10 тысячах футов к западу от острова Родос.

Издание отмечает, что инцидент не совместим с духом союзничества. Несмотря "враждебный акт", истребители выполнили запланированные задания и благополучно вернулись на базы.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара не планирует вступать в открытый военный конфликт с Грецией, несмотря на разногласия.