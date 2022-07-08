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Греция и Болгария запустили трубопровод, чтобы уменьшить зависимость от российского газа

Фото: Греция и Болгария отметили завершение строительства газопровода (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Греция и Болгария отметили завершение строительства газопровода между двумя странами. Это может существенно уменьшить зависимость Европы от российского газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Трубопровод длиной более 180 километров проходит между северо-восточным греческим городом Комотини и болгарским городом Стара-Загора и соединяет газотранспортные системы Греции и Болгарии. Он обеспечит этим странам и их соседям доступ к новым сетевым соединениям.

Interconnector Greece-Bulgaria позволит получать газ с азербайджанского месторождения Шах-Дениз, а также сжиженный газ из разных источников через терминалы в Греции.

Ранее Болгария удовлетворяла более 90% своих потребностей импортом российского газа. После отказа платить России в рублях, "Газпром" полностью приостановил поставки газа компании "Булгаргаз". Тогда Болгария начала пробные поставки газа из Азербайджана.

Греция покрывала около 40% годовых потребностей российским газом. Завершение строительства газопровода откладывалось из - за задержки импорта материалов во время пандемии коронавирус. Строительство газопровода началось в мае 2019 года в Болгарии. Тогда планировалось, что строительные работы завершатся до конца ноября 2020 года.

Ранее премьер-министр Румынии Николае Чуке заявлял, что после ввода в эксплуатацию интерконнектора Греция-Болгария его страна сможет поставлять природный газ в Молдову и Украину.

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ГазГрецияБолгария