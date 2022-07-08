Греція та Болгарія запустили трубопровід, щоб зменшити залежність від російського газу

Трубопровід довжиною у понад 180 кілометрів проходить між північно-східним грецьким містом Комотіні та болгарським містом Стара-Загора і з'єднує газотранспортні системи Греції та Болгарії. Він забезпечить цим країнам та їхнім сусідам доступ до нових мережевих з’єднань.

Interconnector Greece-Bulgaria дозволить отримувати газ з азербайджанського родовища Шах-Деніз, а також скраплений газ з різних джерел через термінали у Греції.

Раніше Болгарія задовольняла понад 90% своїх потреб імпортом російського газу. Після відмови платити Росії в рублях, "Газпром" повністю призупинив постачання газу компанії "Булгаргаз". Тоді Болгарія почала пробні постачання газу з Азербайджану.

Греція покривала близько 40% річних потреб російським газом. Завершення будівництва газопроводу відкладалося - через затримку імпорту матеріалів під час пандемії коронавірусу. Будівництво газопроводу розпочалося в травні 2019 року у Болгарії. Тоді планувалося, що будівельні роботи завершаться до кінця листопада 2020 року.