Без поездок по Европе. Какие страны перестали выдавать визы россиянам

Граждане страны-оккупанта лишатся возможности поездок по многим направлениям в ЕС

Из-за войны, развязанной Россией в Украине, многие страны останавливают выдачу виз россиянам и вводят другие ограничения. Одни останавливают выдачу туристических виз, а другие перестали выдавать гражданам России так называемые "золотые паспорта" – гражданство в обмен на инвестиции.

Теперь из России стало сложно выехать и рядовым путешественникам, и в командировки. В ЕС россиянам проблематично купить недвижимость и вести бизнес. Ограничили даже поездки дипломатов: раньше им выдавали визы по упрощенной процедуре. Теперь им нужно проходить все эти этапы намного дольше.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, какие страны ограничили выдачу виз россиянам, усложнив им правила въезда.

Болгария

Сегодня лишь некоторые категории граждан РФ могут подать заявку на краткосрочную визу (типа С) для въезда в Болгарию. Это дети до 12 лет, владельцы служебных паспортов, студенты, школьники и лица, сопровождающие путешествующих с целью учебы, участники программ обмена опытом, научные исследователи.

А вот заявки на получение краткосрочной визы типа C для других категорий граждан России принимать перестали. Визы им не будут выдавать до дальнейшего уведомления.

Чешская Республика

Выдавать новые визы гражданам России в Чехии временно прекратили 16 мая 2022 года. Но граждане Беларуси и России, у которых уже есть действительные въездные визы в Чехию с целью получения вида на жительство в стране, документ получить все же смогут.

Фото: В Чехии выдавать новые визы россиянам прекратили еще в апреле (unsplash.com)

Дания

Визовый центр Дании в России тоже временно приостановил сбор данных и выдачу въездных виз, писало РБК-Украина. Пока неясно, получат ли визу те, кто подал заявку еще до такого решения.

Заявления для выдачи разрешения на работу все еще можно подать, но обработка таких документов проходит долго.

Эстония

9 апреля этого года в стране перестали выдавать россиянам шенген-визы для деловых поездок и туризма. Все еще принимают заявки на гуманитарные визы и документы членов семей граждан Эстонии, но в порядке исключения.

Эстония также перестала выдавать долгосрочные визы (типа Д) и видов на жительство тем, у кого есть гражданство России и Беларуси. Перестали рассматривать и заявки по виду на жительство. Теперь те, кто захочет работать в Эстонии, но не успел подать заявление, не сможет это сделать.

Польша

Выдача стандартных национальных виз (рабочей и въездной) для граждан России остановлена.

Кроме того, теперь в Польше нельзя будет получить и обычные шенгенские визы. Как заявили власти страны, заявки на получения виз другими категориями граждан РФ теперь подлежат строгой проверке.

Фото: Польша существенно ограничила возможности россиян для путешествий (unsplash.com)

Латвия

Выдача разрешений на временное проживание гражданам России и Беларуси приостановлена ​​как минимум до 30 июня 2023 года. Исключение сделали только для некоторых категорий. Например, все еще можно подать документы для выезда в Латвию с целью воссоединения семьи, получения международной защиты, работы, учебы или стажировки.

Нидерланды

Консульство Нидерландов в Москве прекратило выдачу краткосрочных виз россиянам.

Румыния

Консульство Румынии в России не выдает краткосрочные визы, которые россияне обычно получали для путешествий и деловых поездок.

Испания

15 марта страна остановила прием заявок на получение виз и разрешений для инвесторов, предпринимателей и представителей бизнес-проектов.

Россиянам перестают выдавать "золотые паспорта"

Во многих странах также остановили выдачу россиянам "инвесторских" виз, сообщало РБК-Украина накануне. Такое решение уже приняли в Чехии, Греции, Ирландии, Латвии, Мальте, Португалии и Испании. Еще в феврале Великобритания закрыла опцию инвестора уровня 1 для всех заявителей из РФ.

Фото: Теперь из России в ЕС стало сложно выехать и рядовым путешественникам, и в командировки (unsplash.com)

Задержки выдачи виз в Великобритании

В Британии выдачу виз гражданам России формально не остановили, но там существенно задерживаются разные этапы иммиграционного процесса. Например, в визовых центрах на всех этапах ждут дольше обычного, пишут на сайте Fragomen, посвященном вопросам эмиграции. А проведение тестов по английскому языку, которые надо пройти для визы Skilled Worker, в РФ практически остановили.

В издании отмечают, что задержки в выдаче виз в Британии наблюдаются не только для тех, кто подается на них из РФ. Одна из причин в том, что все силы персонала внутри страны в основном сконцентрированы на помощи в визах украинцам.

Без упрощенной процедуры для дипломатов

В ЕС частично приостановили действие соглашения, которое позволяло выдавать некоторые визы россиянам в упрощенном и быстром порядке. Это означает, что российские дипломаты, бизнесмены и официальные лица больше не будут пользоваться специальной процедурой. Вместо этого им надо подавать заявки в стандартном режиме и ждать визу, как все остальные.

Напомним, мы писали, какие отели на известных курортах Европы принадлежат людям из страны-оккупанта.