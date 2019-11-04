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У Греції затримали вантажівку з 80 мігрантами

Новини » Надзвичайні події     04.11.2019 - 15:50
У Греції затримали вантажівку з 80 мігрантами
Ілюстративне фото (GettyImages)

Всім мігрантам від 20 до 30 років

На північному сході Греції в місті Ксанті поліція затримала вантажівку, яка перевозила понад 80 нелегальних мігрантів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Xanthinews.

Як повідомляється, людям загрожувала смерть від задухи.

Поліція зупинила контейнеровоз на пункті збору платежів на платній автодорозі біля Ксанті.

"У контейнері знаходилися більше 80 нелегальних іммігрантів, у багатьох з яких були проблеми з диханням, і тому з Ксанті і Кавали були викликані машини "швидкої допомоги" для доставки в лікарню", - йдеться в повідомленні.

У контейнері була задушлива атмосфера, і навряд чи нелегали вижили б у довгій поїздці до Салоників. Всім мігрантам від 20 до 30 років. На даний момент поліція і машини швидкої допомоги везуть їх до лікарні.

Поліція заарештувала підозрюваного у нелегальному перевезенні мігрантів.

Нагадаємо, 23 жовтня в Англії виявили вантажівку з 39 трупами, включаючи тіло підлітка. Спочатку повідомили, що загиблі виявилися громадянами Китаю. За даними британських ЗМІ, температура в контейнері становила -25 градусів за Цельсієм. Людям не вистачало повітря. Медики виносили вже задубілі тіла з фургона.

Крім того, у Франції поліція затримала вантажівку, в якому знаходилися 31 мігрант. За кермом автотранспорту перебував пакистанець, який відразу ж був затриманий співробітниками правоохоронних органів.

Додамо, що 31 жовтня поліція Бельгії виявила 12 нелегальних мігрантів у фурі-рефрижераторі з овочами, яка була припаркована на автостоянці.

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