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У Греції на виборах парламенту виграла опозиційна консервативна партія

Новини » Політика    08.07.2019 - 07:48
У Греції на виборах парламенту виграла опозиційна консервативна партія
Ілюстративне фото (twittrer/Reuters)

Переможці обіцяють країні "більше інвестицій і менше податків"

Грецькі опозиційні консерватори повернулися до влади з переконливою перемогою на дострокових виборах у неділю, 7 липня. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Голова партії "Нова демократія" Кірьякос Міцотакіс заявив, що у нього є "чіткий мандат на зміни", обіцяючи більше інвестицій і менше податків.

За результатами підрахунку понад 90% голосів виборців партія "Сіріза", яка підтримує в. о. прем'єр-міністра Алексіса Ціпраса, заручилася підтримкою 31% громадян, програвши парламентські вибори в Греції.

У той же час консервативна "Нова демократія" отримала 39,6% голосів. Як пише Reuters, перемога Міцотакіса була викликана втомою від безробіття і багаторічного "затягування поясів" в Європейському союзі після того, як країна практично вийшла з єврозони в розпал фінансової кризи у 2015 році.

Екзит-поли показали, що "Нова демократія" отримає від 155 до 158 місць у парламенті, що складається з 300 членів.

Нагадаємо, на час проведення позачергових парламентських виборів в Україні Центральна виборча комісія прийняла рішення про створення 102 зарубіжних виборчих комісій.

 

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