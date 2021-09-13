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В Греции ввели обязательное тестирование для невакцинированных работников

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Греция, Понедельник 13 сентября 2021 16:14
В Греции ввели обязательное тестирование для невакцинированных работников Фото: Греция обязала непривитых сотрудников делать еженедельные тесты на COVID-19 (facebook.com/NEWSGEORGIA)
Автор: Тиберий Юрик

Греция ввела обязательное еженедельное тестирование для всех невакцинированных работников государственного и частного сектора. Таким образом, власти страны планируют повысить уровень вакцинации, который отстает от среднего показателя по Европейскому союзу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Чтобы получить доступ к своему рабочему месту, сотрудникам государственного и частного сектора нужно будет делать еженедельные тесты на COVID или же иметь при себе свидетельство о вакцинации. За тесты будут платить сами сотрудники.

В средних школах детям, которые не вакцинированы от коронавируса, выдают бесплатные наборы для тестирования.

Аналогичные ограничения будут также действовать на спортивных стадионах, в музеях и в местах археологических памятников, а также в ресторанах и кинотеатрах.

Напомним, что в Греции 10 центров вакцинации подозревают в выдаче фальшивых COVID-сертификатов.

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