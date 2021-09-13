В Греции ввели обязательное тестирование для невакцинированных работников

Греция ввела обязательное еженедельное тестирование для всех невакцинированных работников государственного и частного сектора. Таким образом, власти страны планируют повысить уровень вакцинации, который отстает от среднего показателя по Европейскому союзу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Euronews .

Чтобы получить доступ к своему рабочему месту, сотрудникам государственного и частного сектора нужно будет делать еженедельные тесты на COVID или же иметь при себе свидетельство о вакцинации. За тесты будут платить сами сотрудники.

В средних школах детям, которые не вакцинированы от коронавируса, выдают бесплатные наборы для тестирования.

Аналогичные ограничения будут также действовать на спортивных стадионах, в музеях и в местах археологических памятников, а также в ресторанах и кинотеатрах.