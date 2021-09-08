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В Греции 10 центров вакцинации подозревают в выдаче поддельных COVID-сертификатов

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Греция, Среда 08 сентября 2021 15:11
В Греции 10 центров вакцинации подозревают в выдаче поддельных COVID-сертификатов Фото: 10 центров вакцинации заподозрили в выдаче фальшивых COVID-сертификатов (Getty Images)
Автор: Тиберий Юрик

В Греции начали расследование в отношении 10 центров вакцинации. Их подозревают в выдаче фальшивых COVID-сертификатов.

Об єтом пишет РБК-Украина со ссылкой на Ekathimerini.

Глава Национального органа прозрачности (NTA) заявил, что в центрах вакцинации выявили "предварительные признаки мошеннической схемы". На данный момент орган изучает различные данные, например, в каких центрах вакцинации регистрируются очень поздно ночью или где фиксируются значительные колебания количества прививок.

Ранее в одном из центров вакцинации обнаружили поддельные COVID-сертификаты, которые были выданы административным сотрудником. Он получил доступ к электронной платформе и зарегистрировал людей как вакцинированных.

"Мошенничество вскрылось, когда на печатных сертификатах были замечены расхождения", - сообщили в издании.

Напомним. что в Греции врачей и других медицинских работников будут штрафовать за выдачу фальшивых свидетельств о вакцинации или выздоровлении от COVID-19 на 5 тысяч евро.

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Греция Вакцинация
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