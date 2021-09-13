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У Греції ввели обов'язкове тестування для невакцинованих працівників

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Греція, Понеділок 13 вересня 2021 16:14
У Греції ввели обов'язкове тестування для невакцинованих працівників Фото: Греція зобов'язала нещеплених співробітників робити щотижневі тести на COVI -19 (facebook.com/NEWSGEORGIA)
Автор: Тіберій Юрик

Греція запровадила обов'язкове щотижневе тестування для всіх невакцинованих працівників державного та приватного сектору. Таким чином, влада країни планує підвищити рівень вакцинації, який відстає від середнього показника по Європейському союзу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Щоб отримати доступ до свого робочого місця, співробітникам державного і приватного сектора потрібно буде робити щотижневі тести на COVID або ж мати при собі свідоцтво про вакцинацію. За тести платитимуть самі співробітники.

У середніх школах дітям, які не вакциновані від коронавірусу, видають безкоштовні набори для тестування.

Аналогічні обмеження будуть також діяти на спортивних стадіонах, в музеях і в місцях археологічних пам'яток, а також в ресторанах і кінотеатрах.

Нагадаємо, що у Греції 10 центрів вакцинації підозрюють у видачі фальшивих covid-сертифікатів.

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