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В Греции усилили ограничения на массовые собрания

Автор: Андрей Козловский

Власти Греции до 1 февраля запретили в стране массовые собрания на улице с участием более чем 100 человек. Такое решение было введено для сдерживания распространения коронавируса.

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Об этом сообщает Ekathimerini.

Как сообщается, ограничения на массовые собрания распространяются как на общественное, так и частное пространство. Нарушителям-организаторам грозит штраф в размере до 3 тысяч евро для физического лица и до 5 тысяч евро для юридического лица, а участникам таких мероприятий - до 300 евро.

Как изменятся ограничения с этой даты, до которой остается одна неделя пока не известно.

Напомним, число новых и тяжелых случаев и смертей от коронавируса в Греции недостаточно снизилась. Последний раз локдаун в стране был продлен до 18 января.

Кроме того, массовая вакцинация населения от коронавируса в Греции может начаться в феврале. Ожидается, что программа вакцинации должна быть завершена к лету.

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