У Греції посилили обмеження на масові зібрання

Влада Греції до 1 лютого заборонила в країні масові зібрання надворі за участі більше ніж 100 осіб. Таке рішення було запроваджено для стримування поширення коронавірусу.

Про це повідомляє Ekathimerini.

Як повідомляється, обмеження на масові зібрання поширюються як на громадський, так і приватний простір. Порушникам-організаторам загрожує штраф у розмірі до 3 тисяч євро для фізичної особи та до 5 тисяч євро для юридичної особи, а учасникам таких заходів - до 300 євро.

Як зміняться обмеження з цієї дати, до якої залишається один тиждень наразі не відомо.

Нагадаємо, число нових і важких випадків та смертей від коронавірусу в Греції недостатньо знизилася. Востаннє локдаун в країні був продовжений до 18 січня.

Крім того, масова вакцинація населення від коронавірусу в Греції може початися в лютому. Очікується, що програма вакцинації повинна бути завершена до літа.