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У Греції посилили обмеження на масові зібрання

Автор: Андрій Козловський

Влада Греції до 1 лютого заборонила в країні масові зібрання надворі за участі більше ніж 100 осіб. Таке рішення було запроваджено для стримування поширення коронавірусу.

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Про це повідомляє Ekathimerini.

Як повідомляється, обмеження на масові зібрання поширюються як на громадський, так і приватний простір. Порушникам-організаторам загрожує штраф у розмірі до 3 тисяч євро для фізичної особи та до 5 тисяч євро для юридичної особи, а учасникам таких заходів - до 300 євро.

Як зміняться обмеження з цієї дати, до якої залишається один тиждень наразі не відомо.

Нагадаємо, число нових і важких випадків та смертей від коронавірусу в Греції недостатньо знизилася. Востаннє локдаун в країні був продовжений до 18 січня.

Крім того, масова вакцинація населення від коронавірусу в Греції може початися в лютому. Очікується, що програма вакцинації повинна бути завершена до літа.

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