В Греции сошел с рельс поезд

Иллюстративное фото (из открытых источников)

Никто из пассажиров не пострадал

Недалеко от города Патры на западе Греции сошел с рельс пассажирский поезд. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ekathimerini.

Сообщается, что поезд следовал из Като-Ахайя и сошел с рельс прямо перед центральным вокзалом Патры.

Вследствие аварии никто из пассажиров не пострадал. Спустя некоторое время бригады греческой железнодорожной организации вернули поезд на рельсы. В дальнейшем поезд увезли на центральный вокзал для проведения необходимого осмотра.

По предварительным данным, авария произошла в результате превышения скорости.

Напомним, 5 марта во Франции сошел с рельс скоростной поезд TGV сообщением Страсбург-Париж, пострадал 21 человек. Всего в поезде было 300 человек. Сообщалось, что авария произошла из-за просадки грунта под железнодорожным полотном.

Также РБК-Украина сообщало, что в Австралии произошло столкновение двух легкомоторных самолетов, в результате чего погибли 4 человека. По данным управления безопасности гражданской авиации, в штате Виктория примерно в 120 км к северу от Мельбурна в небе столкнулись самолет летной школы Piper Seminole и частный самолет Beechcraft Travel Air.