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У Греції зійшов з рейок потяг

Новини » Надзвичайні події     06.03.2020 - 22:11
У Греції зійшов з рейок потяг
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Ніхто з пасажирів не постраждав

Недалеко від міста Патри на заході Греції зійшов з рейок пасажирський потяг. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ekathimerini.

Повідомляється, що поїзд прямував з Като-Ахайі та зійшов з рейок прямо перед центральним вокзалом Патри.

Внаслідок події пасажири не постраждали. Через деякий час бригади грецької залізничної організації повернули поїзд на рейки. Надалі потяг перемістили на Центральний вокзал для проведення необхідного огляду.

За попередніми даними, аварія сталася через перевищення швидкості.

Нагадаємо, у Франції зійшов з рейок швидкісний потяг TGV повідомленням Страсбург-Париж, в результаті чого постраждала 21 людина. Електровоз і кілька вагонів поїзда на повному ходу зійшли з рейок, але зберегли вертикальне положення. Всього в поїзді було 300 чоловік. За попередньою причини, аварія сталася через осідання ґрунту під залізничним полотном.

Як повідомляло РБК-Україна, в Австралії сталося зіткнення двох легкомоторних літаків, в результаті чого загинули 4 людини. За даними управління безпеки цивільної авіації в штаті Вікторія приблизно в 120 км на північ від Мельбурна в небі зіткнулися літак льотної школи Piper Seminole і приватний літак Beechcraft Travel Air.

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