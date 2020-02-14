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В Греции после смертельной стрельбы задержали более 100 человек

Новости » Происшествия     14.02.2020 - 17:13
В Греции после смертельной стрельбы задержали более 100 человек
Иллюстративное фото (astynomia.gr)

Правоохранители задержали по меньшей мере 129 человек

В Греции правоохранители задержали более 100 человек, подозреваемых в причастности к смертельной стрельбе, которая произошла вчера, 13 февраля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ekathimerini.

Отмечается, что в четверг вечером несколько десятков людей, вооруженных ножами и огнестрельным оружием, напали на другую группу, которая продавала контрабандные сигареты в Афинах, с целью получения денег за сохранение места торговли.

В результате столкновений между группами был убит 23-летний афганец, еще один гражданин Афганистана получил ранение.

Уже в пятницу правоохранители провели спецоперацию, в ходе которой были задержаны по меньшей мере 129 человек, причастные к инциденту. Полиция предполагает, что стрельба может быть связана с криминальными междоусобицами относительно потоков контрабанды, наркотиков и продажи фальшивых документов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на улице Металлистов произошла стрельба в спортзале. Между двумя мужчинами возник конфликт, который перерос в стрельбу. В результате инцидента пострадал один человек.

Также РБК-Украина писало, что 12 февраля спецназовцы на мосту Метро в Киеве открыли стрельбу по колесам автомобиля, чтобы остановить вооруженного беглеца. Беглецом оказался гражданин другого государства.

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