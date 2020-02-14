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У Греції після смертельної стрілянини затримали понад 100 осіб

Новини » Надзвичайні події     14.02.2020 - 17:13
У Греції після смертельної стрілянини затримали понад 100 осіб
Ілюстративне фото (astynomia.gr)

Правоохоронці затримали щонайменше 129 людей

У Греції правоохоронці затримали понад 100 осіб, підозрюваних у причетності до смертельної стрілянини, яка сталася вчора, 13 лютого. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ekathimerini.

Зазначається, що у четвер ввечері декілька десятків людей, озброєних ножами та вогнепальною зброєю, напали на іншу групу, яка продавала контрабандні цигарки в Афінах, з метою отримання грошей за збереження місця торгівлі.

В результаті зіткнення між групами було вбито 23-річного афганця, ще один громадянин Афганістану отримав поранення.

Вже у п'ятницю правоохоронці провели спецоперацію, в ході якої було затримано щонайменше 129 людей, причетних до інциденту. Поліція припускає, що стрілянина може бути пов'язана з кримінальними міжусобицями щодо потоків контрабанди, наркотиків та продажу фальшивих документів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві на вулиці Металістів сталась стрілянина у спортзалі. Між двома чоловіками виник конфлікт, який переріс у стрілянину. В результаті інциденту постраждала одна людина.

Також РБК-Україна писало, що 12 лютого спецпризначенці на мосту Метро в Києві відкрили стрілянину по колесах автомобіля, щоби зупинити озброєного втікача. Утікачем виявився громадянин іншої держави.

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