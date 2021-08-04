UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Греции в результате лесных пожаров пострадали три человека

Автор: РБК-Украина

В Греции из-за масштабных лесных пожаров продолжается эвакуация местных жителей. Также известно, что в результате возгорания пострадали трое пожарных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ekathimerini.

Новые распоряжения об эвакуации были разосланы по горячей линии гражданской обороны 112 сотням жителей деревень и озвучены колоколами местных церквей на севере Эвии. Распоряжения покинуть свои дома были разосланы жителям и отдыхающим в Кулурос, Марули, Ровиес и Палайохори.

Ситуация особенно критична в районе Дримонас, где группа монахов отказывается эвакуироваться, несмотря на то, что их монастырь Святого Давида окружен огнем.

"Это очень сложная ситуация. Пламя достигает высоты 30-40 метров в сосновом лесу и окружило монастырь. Мы задыхаемся от дыма. Это кошмар", - заявил настоятель монастыря.

По словам регионально губернатора Центральной Греции Димитриса Вурданоса, пожары вышли из-под контроля на двух основных фронтах, а также есть множество мелких возгораний.

"Мы совершенно не в состоянии реагировать ни по воздуху, ни по земле. Пламя огромно и угрожает всему", - заявил он.

Напомним, 27 июля в Греции вспыхнули лесные пожары.

Отметим, информации о пострадавших в результате лесных пожаров в Греции украинцев нет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Грецияпожар