В Греции в результате лесных пожаров пострадали три человека

Новые распоряжения об эвакуации были разосланы по горячей линии гражданской обороны 112 сотням жителей деревень и озвучены колоколами местных церквей на севере Эвии. Распоряжения покинуть свои дома были разосланы жителям и отдыхающим в Кулурос, Марули, Ровиес и Палайохори.

Ситуация особенно критична в районе Дримонас, где группа монахов отказывается эвакуироваться, несмотря на то, что их монастырь Святого Давида окружен огнем.

"Это очень сложная ситуация. Пламя достигает высоты 30-40 метров в сосновом лесу и окружило монастырь. Мы задыхаемся от дыма. Это кошмар", - заявил настоятель монастыря.

По словам регионально губернатора Центральной Греции Димитриса Вурданоса, пожары вышли из-под контроля на двух основных фронтах, а также есть множество мелких возгораний.

"Мы совершенно не в состоянии реагировать ни по воздуху, ни по земле. Пламя огромно и угрожает всему", - заявил он.