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В Греции разбился пожарный самолет

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Греция, Воскресенье 08 августа 2021 20:43
В Греции разбился пожарный самолет Фото: В Греции разбился пожарный самолет (twitter.com/directnewsgr)
Автор: РБК-Украина

В воскресенье, 8 августа, на греческом острове Закинф в Ионическом море во время операции разбился пожарный самолет Petzetel. Пилот самолета жив, он в хорошем состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AMNA.

По данным пожарной бригады, пилот самолета был эвакуирован с места крушения с помощью пожарных, которые поспешили на помощь.

Самолет находился вместе с другим самолетом Pezjedel и был направлен для подкрепления наземных сил с воздуха для тушения небольшого пожара в районе Лагоподо-Махайрадо.

Обстоятельства аварии будут расследованы компетентными органами.

Самолет принадлежал 359-й авиаэскадрилье государственной службы на Кефалонии.

Напомним, в Греции за последние 10 дней сгорело более 56 тысяч гектаров леса.

Кроме того, в результате лесных пожаров в Греции погибли два человека. Огонь распространяется очень быстро, поэтому людей просят эвакуироваться из-за неконтролируемой ситуации.

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