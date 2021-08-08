В Греции разбился пожарный самолет

В воскресенье, 8 августа, на греческом острове Закинф в Ионическом море во время операции разбился пожарный самолет Petzetel. Пилот самолета жив, он в хорошем состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AMNA .

По данным пожарной бригады, пилот самолета был эвакуирован с места крушения с помощью пожарных, которые поспешили на помощь.

Самолет находился вместе с другим самолетом Pezjedel и был направлен для подкрепления наземных сил с воздуха для тушения небольшого пожара в районе Лагоподо-Махайрадо.

Обстоятельства аварии будут расследованы компетентными органами.

Самолет принадлежал 359-й авиаэскадрилье государственной службы на Кефалонии.