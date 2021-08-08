У Греції розбився пожежний літак

У неділю, 8 серпня, на грецькому острові Закінф в Іонічному морі під час операції розбився пожежний літак Petzetel. Пілот літака живий, він в хорошому стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AMNA .

За даними пожежної бригади, пілот літака був евакуйований з місця аварії за допомогою пожежників, які поспішили на допомогу.

Літак знаходився разом з іншим літаком Pezjedel і був направлений для підкріплення наземних сил з повітря для гасіння невеликої пожежі в районі Лагоподо-Махайрадо.

Обставини аварії будуть розслідувані компетентними органами.

Літак належав 359-й авіаескадрильї державної служби на Кефалонії.