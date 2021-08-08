У Греції розбився пожежний літак
У неділю, 8 серпня, на грецькому острові Закінф в Іонічному морі під час операції розбився пожежний літак Petzetel. Пілот літака живий, він в хорошому стані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AMNA.
За даними пожежної бригади, пілот літака був евакуйований з місця аварії за допомогою пожежників, які поспішили на допомогу.
Літак знаходився разом з іншим літаком Pezjedel і був направлений для підкріплення наземних сил з повітря для гасіння невеликої пожежі в районі Лагоподо-Махайрадо.
Обставини аварії будуть розслідувані компетентними органами.
Літак належав 359-й авіаескадрильї державної служби на Кефалонії.
Нагадаємо, у Греції за останні 10 днів згоріло понад 56 тисяч гектарів лісу.
Крім того, в результаті лісових пожеж в Греції загинули дві людини. Вогонь поширюється дуже швидко, тому людей просять евакуюватися через неконтрольовану ситуацію.