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В Греции за десять дней сгорело более 56 тысяч гектаров леса

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Греция, Воскресенье 08 августа 2021 16:05
В Греции за десять дней сгорело более 56 тысяч гектаров леса Фото: В Греции за десять дней сгорело более 56 тысяч гектаров леса (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В Греции за последние 10 дней сгорело более 56 тысяч гектаров леса. При этом Греция переживает самую сильную жару за последние 30 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Риск дальнейших пожаров остается высоким во многих регионах, в том числе в районе Афин и на Крите.

В борьбе с огнем участвуют более 1 тысяч пожарных. Также ликвидации пожаров в Грецию отправлены отряды пожарных из Великобритании, Франции, Румынии, Швейцарии.

За последние сутки десятки лесных пожаров вспыхнули на Эвии (втором по величине острове Греции, - ред.) и в районах Пелопоннеса, включая Аркадию и Олимпию.

На Эвии более 2 тысяч человек эвакуировали на пароме. Десять кораблей стоят в городе Пефки, на севере острова, готовые в случае необходимости эвакуировать еще больше людей.

Напомним, в результате лесных пожаров в Греции погибли два человека. Огонь распространяется очень быстро, поэтому людей просят эвакуироваться из-за неконтролируемой ситуации.

Добавим, что Украина отправила в Грецию своих спасателей, чтобы помочь победить лесные пожары.

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