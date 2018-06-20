Число жертв землетрясения в Японии увеличилось до пяти человек

В результате землетрясение пострадали 514 жилых домов в четырех префектурах Японии

В результате землетрясения, произошедшего в понедельник, 18 июня, в японской провинции Осака, погибли пятеро человек, еще 379 пострадали. Об этом передает агентство Kyodo со ссылкой на полицию.

По словам полицейских, среди погибших - девятилетний ребенок, на которого во время подземных толчков обрушился фасад школы.

Кроме того, в результате землетрясение пострадали 514 жилых домов в четырех префектурах Японии, наибольший урон получили Осака и Киото.

Напомним, в Японии в результате мощного землетрясения магнитудой 6,1, произошедшего в префектуре Осака, погибли три человека.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате землетрясения магнитудой 6,1 в Японии возросло до 358 человек.