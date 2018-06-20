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Интервью

Число жертв землетрясения в Японии увеличилось до пяти человек

НовостиПроисшествия    20.06.2018 - 08:40
Фото: землетрясение в Японии (Kyodo)
Фото: землетрясение в Японии (Kyodo)

В результате землетрясение пострадали 514 жилых домов в четырех префектурах Японии

В результате землетрясения, произошедшего в понедельник, 18 июня, в японской провинции Осака, погибли пятеро человек, еще 379 пострадали. Об этом передает агентство Kyodo со ссылкой на полицию.

По словам полицейских, среди погибших - девятилетний ребенок, на которого во время подземных толчков обрушился фасад школы.

Кроме того, в результате землетрясение пострадали 514 жилых домов в четырех префектурах Японии, наибольший урон получили Осака и Киото.

Напомним, в Японии в результате мощного землетрясения магнитудой 6,1, произошедшего в префектуре Осака, погибли три человека. 

Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате землетрясения магнитудой 6,1 в Японии возросло до 358 человек.

Землетрясение в Японии: число пострадавших возросло до 358 человек Землетрясение в Японии: погибли 3 человека, ранены по меньшей мере 217
Теги публикации: Япония, землетрясение, Жертвы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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