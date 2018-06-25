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У Греції стався землетрус магнітудою 5,4

НовиниНадзвичайні події    25.06.2018 - 09:18
Фото: землетрус (statik4.msc-csem,org)
Фото: землетрус (statik4.msc-csem,org)

Епіцентр землетрусу залягав на глибині 10 км

Землетрус магнітудою 5,4 стався недалеко від узбережжя грецького півострова Пелопоннес. Про це йдеться в повідомленні Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру.

За даними служби, епіцентр землетрусу залягав на глибині 10 км.

Епіцентр підземних поштовхів знаходився в 38 км на захід від міста Метоні.

Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті землетрусу, що стався в понеділок, 18 червня, в японській провінції Осака, загинули п'ятеро осіб, ще 379 постраждали.

Число жертв землетрусу в Японії збільшилося до п'яти осіб
Теги публікації: Греція, землетрус  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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