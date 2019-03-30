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В Греции произошло сильное землетрясение

Новости » Происшествия    30.03.2019 - 15:29
В Греции произошло сильное землетрясение
Иллюстративное фото (facebook.com)

В результате инцидента никто не пострадал

В субботу, 30 марта, вблизи греческого города Галаксиди произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщили в Институте геодинамики Афин, землетрясение произошло около 10:46 по местному времени. Эпицентр находился в 8 километрах на юго-запад от города Галаксиди. Толчки были ощутимы в Афинах, которые находятся за 129 км от эпицентра.

В спасательной службе отметили, что в результате землетрясения никто не пострадал.

В Греции произошло сильное землетрясение

Напомним, ранее в Индонезии на территории острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 5,4. Толчки начались на глубине 60 км, эпицентр землетрясения находился в 51 км от города Посо - главного транспортного узла Сулавеси.

Как писало РБК-Украина, на западе Колумбии вечером 24 марта произошло сильное землетрясение магнитудой 6,1. Землетрясение зафиксировали в 19:21 по времени UTC. Его эпицентр находился в 130 километрах на северо-восток от города Кале, где залегал на глубине 113,3 километра.

Кроме того, по данным Геологической службы США, землетрясение магнитудой 7,1 балла произошло в южной части Перу.

Добавим, в Греции в августе 2018 года в 31 километре к юго-западу от города Трикала на глубине 1,8 километра произошло 5-балльное землетрясение.

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