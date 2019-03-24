В Индонезии произошло еще одно мощное землетрясение

Фото: последствия цунами в Индонезии (twitter.com/LodniNoviny)

пострадавших и возможных разрушениях не сообщается

На территории острова Сулавеси в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.



Толчки начались на глубине 60 км, землетрясение находилось в 51 км от города Посо - главного транспортного узла Сулавеси. О пострадавших и возможных разрушениях не сообщается.​

Отметим, в декабре в Индонезии произошло еще одно землетрясение, которое вызвало цунами. Тогда в результате масштабного цунами на островах Ява и Суматра (Индонезия) погиб 281 человек. Цунами, образовавшееся в Зондском проливе (между Явой и Суматрой) нанесло удар по западной индонезийской провинции Бантен 22 декабря.

После этого сообщалось, что Япония предоставит Индонезии радарную систему раннего обнаружения цунами. Отметим, в конце сентября на индонезийском острове Сулавеси произошло еще одно землетрясение, сопровождавшееся мощным цунами. Только по официальным данным, в результате стихийного бедствия погибли более 2 тысяч человек.