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У Греції стався сильний землетрус

Новини » Надзвичайні події    30.03.2019 - 15:29
У Греції стався сильний землетрус
Ілюстративне фото (facebook.com)

В результаті інциденту ніхто не постраждав

У суботу, 30 березня, поблизу грецького міста Галаксіді стався землетрус магнітудою 5,3. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомили в Інституті геодинаміки Афін, землетрус стався близько 10:46 за місцевим часом. Епіцентр знаходився за 8 кілометрів на південний захід від міста Галаксіді. Поштовхи були відчутні в Афінах, які знаходяться за 129 км від епіцентру.

У рятувальній службі зазначили, що в результаті землетрусу ніхто не постраждав.

У Греції стався сильний землетрус

Нагадаємо, раніше в Індонезії на території острова Сулавесі стався землетрус магнітудою 5,4. Поштовхи почалися на глибині 60 км, цепіцентр землетрусу знаходився в 51 км від міста Посо - головного транспортного вузла Сулавесі.

Як писало РБК-Україна, на заході Колумбії ввечері 24 березня стався потужний землетрус магнітудою 6,1. Землетрус зафіксували в 19:21 з часу UTC. Його епіцентр знаходився за 130 кілометрів на північний схід від міста Калі, де залягав на глибині 113,3 кілометра.

Крім того, за даними Геологічної служби США, землетрус магнітудою 7,1 бали стався в південній частині Перу.

Додамо, у Греції  в серпні 2018 року в 31 кілометрі на північний захід від міста Трікала на глибині 1,8 кілометра стався 5-бальний землетрус.

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