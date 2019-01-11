В Греции произошли столкновения между полицейскими и активистами

Фото: столкновения в Греции (GettyImages)

Протестовали около 2 тыс. людей

Греческая полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать сотни учителей, протестующих против планов правительства изменить процедуры найма в государственном секторе. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Сообщается, что протестовали около 2 тыс. людей. С толкновения между полицией и активистами произошли за пределами парламента. Там полицейские выпустили слезоточивый газ в группу людей, которая пыталась добраться к офису премьер-министра.

Напомним, в пятницу, 7 декабря, в Афинах и Солониках полицейские задержали более 100 человек из-за беспорядков, произошедших во время акции, посвященной летию убийства полицейским 15-летнего подростка.

По данным полиции, только в греческой столице во время столкновений, которые начались еще в четверг после обеда, было задержано 66 человек, 13 из них были арестованы. В Салониках были задержаны 52 человека, 15 - арестовали.

Столкновения произошли после мирного шествия около 1700 человек через центральные улицы Афин. Греческая полиция привлекла к мерам по усилению безопасности в центре Афин более 2500 сотрудников

Напомним, в городе Салоники (Греция) полиция разогнала протестующих антиправительственных митингов с помощью газа.