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У Греції відбулися сутички між правоохоронцями та активістами

Новини » Надзвичайні події    11.01.2019 - 19:50
У Греції відбулися сутички між правоохоронцями та активістами
Фото: зіткнення в Греції (GettyImages)

Протестували близько 2 тис. людей

Грецька поліція застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати сотні вчителів, які протестують проти планів уряду змінити процедури найму в державному секторі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Повідомляється, що протестували близько 2 тис. людей. Сутички між поліцією та активістами відбулися за межами парламенту. Там поліцейські випустили сльозогінний газ в групу людей, яка намагалася дістатися до офісу прем'єр-міністра.

Нагадаємо, в п'ятницю, 7 грудня, в Афінах і Салоніках поліцейські затримали більше 100 осіб через безлади, що сталися під час акції, присвяченої річниці вбивства поліцейським 15-річного підлітка.

За даними поліції, тільки в грецькій столиці під час зіткнень, які почалися ще в четвер після обіду, було затримано 66 осіб, 13 з них були заарештовані. У Салоніках було затримано 52 особи, 15 - заарештували.

Сутички сталися після мирної ходи близько 1700 осіб через центральні вулиці Афін. Грецька поліція привернула до заходів з посилення безпеки в центрі Афін більше 2500 співробітників

Нагадаємо, у місті Салоніки (Греція) поліція розігнала протестувальників антиурядових мітингів за допомогою газу.

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