В Греции проголосовали за доверие правительству премьера

Фото: Алексис Ципрас (flickr.com/europeancouncil_meetings)

В поддержку премьер-министра Ципраса высказался 151 депутат

В парламенте Греции проголосовали за доверие правительству премьер-министра Алексиса Ципраса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Так, в поддержку премьер-министра Ципраса высказался 151 депутат, в том числе 145 из возглавляемой им левой партии СИРИЗА и несколько независимых парламентариев, против были 148.

Как отмечается, Алексис Ципрас поставил вопрос о доверии своему правительству 13 января, вскоре после того, как министр обороны страны Панос Камменос заявил о своей отставке и выходе его партии "Независимые греки" из состава коалиционного правительства.

Позже, 11 января, македонский парламент проголосовал за соответствующие изменения в конституции страны с целью открыть Македонии дорогу в ЕС и НАТО.

Напомним, ранее сообщалось, что новым министром обороны Греции стал адмирал Эвангелос Апостолакис, возглавлявший до этого генштаб страны.

Как писало РБК-Украина, министр обороны Греции Панос Камменос подал в отставку в связи с разногласиями с премьер-министром страны Алексисом Ципрасом по соглашению об изменении названия Македонии в воскресенье, 13 января, после утренней встречи.