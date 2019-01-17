У Греції проголосували за довіру уряду прем'єра

Фото: Алексіс Ципрас (flickr.com/europeancouncil_meetings)

В підтримку прем'єр-міністра Ципраса висловився 151 депутат

В парламенті Греції проголосували за довіру уряду прем'єр-міністра Алексіса Ципраса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Так, в підтримку прем'єр-міністра Ципраса висловився 151 депутат, в тому числі 145 з очолюваної ним лівої партії СІРІЗА і кілька незалежних парламентаріїв, проти були 148.

Як наголошується, Алексіс Ципрас поставив питання про довіру своєму уряду 13 січня, незабаром після того, як міністр оборони країни Панос Камменос заявив про свою відставку і вихід його партії "Незалежні греки" зі складу коаліційного уряду.

Пізніше, 11 січня, македонський парламент проголосував за відповідні зміни до конституції країни з метою відкрити Македонії дорогу в ЄС і НАТО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що новим міністром оборони Греції став адмірал Євангелос Апостолакіс, який до цього очолював генштаб країни.

Як повідомляло РБК-Україна, міністр оборони Греції Панос Камменос подав у відставку у зв'язку з розбіжностями з прем'єр-міністром країни Алексісом Ципрасом за угодою про зміну назви Македонії у неділю, 13 січня, після ранкової зустрічі.