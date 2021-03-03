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В Греции продлили локдаун и ужесточили ограничения

Автор: РБК-Украина

Правительство Греции продлило действующий в стране локдаун, а также ужесточило ограничения, введенные из-за COVID-19. Новый режим будет действовать до 16 марта.

Об этом заявил заместитель министра по делам защиты граждан Никос Хардалиас, передает Reuters.

В частности, правительство ввело более жесткие ограничения на передвижение, в том числе на прогулки на свежем воздухе. Также жителям страны будет разрешено закупать продукты в супермаркетах, которые находятся в радиусе 2 км от дома.

При этом в столице Афинах будут закрыты неосновные магазины и школы. Также большинству жителей рекомендуют работать из дома.

Греческое издание Ekathimerini сообщает, что жители Греции теперь обязаны подавать заявки на разрешение покинуть дом во время локдауна. При этом для определенных прогулок (выгул собак, пробежка, поход в магазин) есть свой личный код.

Напомним, на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в начале февраля в Греции ужесточили комендантский час и ввели карантин выходного дня.

Кроме того, в середине февраля в Греции расширили локдаун из-за вспышки коронавируса.

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