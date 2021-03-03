В Греции продлили локдаун и ужесточили ограничения

В частности, правительство ввело более жесткие ограничения на передвижение, в том числе на прогулки на свежем воздухе. Также жителям страны будет разрешено закупать продукты в супермаркетах, которые находятся в радиусе 2 км от дома.

При этом в столице Афинах будут закрыты неосновные магазины и школы. Также большинству жителей рекомендуют работать из дома.

Греческое издание Ekathimerini сообщает, что жители Греции теперь обязаны подавать заявки на разрешение покинуть дом во время локдауна. При этом для определенных прогулок (выгул собак, пробежка, поход в магазин) есть свой личный код.