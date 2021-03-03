У Греції продовжили локдаун і посилили обмеження

Зокрема, уряд запровадив більш жорсткі обмеження на пересування, у тому числі на прогулянки на свіжому повітрі. Також жителям країни буде дозволено купувати продукти в супермаркетах, які знаходяться в радіусі 2 км від дому.

При цьому в столиці Афінах будуть закриті неосновні магазини і школи. Також більшості жителів рекомендують працювати з дому.

Грецьке видання Ekathimerini повідомляє, що жителі Греції тепер зобов'язані подавати заявки на дозвіл покинути будинок під час локдауну. При цьому для певних прогулянок (вигул собак, пробіжка, похід в магазин) є свій особистий код.