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У Греції продовжили локдаун і посилили обмеження

Автор: РБК-Україна

Уряд Греції продовжив діє в країні локдаун, а також посилив обмеження, введені через COVID-19. Новий режим буде діяти до 16 березня.

Про це заявив заступник міністра у справах захисту громадян Нікос Хардалиас, передає Reuters.

Зокрема, уряд запровадив більш жорсткі обмеження на пересування, у тому числі на прогулянки на свіжому повітрі. Також жителям країни буде дозволено купувати продукти в супермаркетах, які знаходяться в радіусі 2 км від дому.

При цьому в столиці Афінах будуть закриті неосновні магазини і школи. Також більшості жителів рекомендують працювати з дому.

Грецьке видання Ekathimerini повідомляє, що жителі Греції тепер зобов'язані подавати заявки на дозвіл покинути будинок під час локдауну. При цьому для певних прогулянок (вигул собак, пробіжка, похід в магазин) є свій особистий код.

Нагадаємо, на тлі погіршення ситуації з коронавірусом на початку лютого в Греції посилила комендантську годину і ввели карантин вихідного дня.

Крім того, в середині лютого у Греції розширили локдаун через спалах коронавірусу.

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