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У Греції прийняли закон, що ускладнює правила надання притулку

Новини » Суспільство     01.11.2019 - 21:23
У Греції прийняли закон, що ускладнює правила надання притулку
Фото: біженці в Європі (facebook.com/beroeva)

В Афінах розраховують швидше виявляти мігрантів, які мають право на захист

Парламент Греції схвалив законопроект, що ускладнює процедуру надання притулку, що викликало різку критику з боку правозахисних організацій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначається, що нові правила щодо мігрантів сфокусують увагу на швидкому виявленні біженців, що потребують захисту, і дозволять виділяти їх серед тисяч інших заяв від мігрантів, які не мають права на притулок.

"Ці поправки створюють компактне законодавство про міжнародний захист", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що система надання притулку в країні досі неоднозначна. На даний момент рішення не прийнято з 70 тисяч клопотань від нелегальних мігрантів.

Нагадаємо, Організація Об'єднаних Націй очікує ще 2 мільйона біженців із Венесуели (Латинської Америки). Число біженців із Венесуели в майбутньому році досягне 6,5 млн осіб. За інформацією ООН, майже 85 відсотків мігрантів залишаться в державах Латинської Америки.

Як повідомляло РБК-Україна, після початку військової операції Туреччини в північно-східній Сирії понад 130 тис. осіб залишили прикордонний регіон. За даними управління ООН з координації гуманітарних питань, всього в результаті військового конфлікту в Сирії гуманітарної допомоги потребуватимуть близько 400 тис. чоловік.

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